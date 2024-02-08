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В ЕС пока не обсуждают введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европейском союзе пока не ведут дискуссий на тему введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным.
В ЕС пока не обсуждают введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Я могу сказать, что сейчас нет никаких дискуссий или предложений, связанных с введением санкций против этого журналиста», — цитирует его ТАСС.

7 февраля сообщалось, что в ЕС подняли вопрос введения санкций против Такера Карлсона за решение взять интервью у Путина. Так, бывший премьер-министр Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что уже призвал ЕС изучить вопрос о запрете Карлсону на поездки в Европу.

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