Путин подтвердил Си Цзиньпину позицию Москвы в поддержке политики одного Китая
- globallookpress.com
Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики одного Китая, — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе разговора лидеры обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также председательство России в БРИКС.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству.