Путин подтвердил Си Цзиньпину позицию Москвы в поддержке политики одного Китая

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил позицию Москвы по тайваньскому вопросу, которая заключается в поддержке политики одного Китая.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики одного Китая, — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе разговора лидеры обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также председательство России в БРИКС.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству.