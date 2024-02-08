Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

Глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.