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Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

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Глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным
  • globallookpress.com

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.

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