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МИД КНР: переговоры Путина и Си Цзиньпина являются одним из успехов 2023 года

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Глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.
МИД КНР: переговоры Путина и Си Цзиньпина являются одним из успехов 2023 года
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik

В ходе своего брифинга в резиденции Дяоюйтай в Пекине дипломат напомнил о визите главы КНР в Москву, который состоялся в марте 2023 года, и его «долгой беседе в Кремле» с Путиным.

«Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией», — цитирует Ван И ТАСС.

Среди других успехов внешней политики Китая глава МИД выделил встречи Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ходе саммита АТЭС, а также форум «Один пояс — один путь» и саммит БРИКС.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.

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