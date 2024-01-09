МИД КНР: переговоры Путина и Си Цзиньпина являются одним из успехов 2023 года

Глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.

В ходе своего брифинга в резиденции Дяоюйтай в Пекине дипломат напомнил о визите главы КНР в Москву, который состоялся в марте 2023 года, и его «долгой беседе в Кремле» с Путиным.

«Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией», — цитирует Ван И ТАСС.

Среди других успехов внешней политики Китая глава МИД выделил встречи Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ходе саммита АТЭС, а также форум «Один пояс — один путь» и саммит БРИКС.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.