Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Центральное телевидение Китая заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.