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Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом

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Центральное телевидение Китая заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом
  • РИА Новости

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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