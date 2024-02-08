Песков: Карлсон вряд ли нуждается в защите России после интервью с Путиным
- РИА Новости
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«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю», — сказал представитель Кремля.
Он выразил уверенность, что Карлсон может сам за себя постоять.
Песков отметил, что из Соединённых Штатов, помимо невменяемых голосов, звучат также и адекватные.
Ранее Песков сообщил, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля.
По мнению представителя Кремля, приезд Карлсона в Москву вызвал широкий резонанс, интервью Путина журналисту будут читать и анализировать не один день.