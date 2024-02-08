Песков: национализация в ФРГ активов «Роснефти» вызовет последствия
- РИА Новости
«Пока компания сама защищает свои интересы... Государство всегда защищало интересы наших компаний, наших граждан и будет делать это дальше», — отметил он.
Песков подчеркнул, что это экспроприация чужой собственности и подобные шаги подрывают экономические правовые устои в европейских государствах.
«Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам», — отметил он.
Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии официально проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland.