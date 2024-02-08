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В ФРГ уведомили «Роснефть» о намерении национализировать Rosneft Deutschland

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Министерство по делам экономики и защиты климата Германии проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland.
В ФРГ уведомили «Роснефть» о намерении национализировать Rosneft Deutschland
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвокатской конторы Malmendier Legal, к услугам которой обратилась российская компания.

«6 февраля 2024 года Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ проинформировало «Роснефть» о том, что министерство рассматривает возможность экспроприации акций Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на основании статьи 19 (1) в сочетании со статьёй 18 (2) закона об энергетической безопасности», — указывается в сообщении.

Как отметили в адвокатской фирме, соответствующая экспроприация немецкими властями была бы беспрецедентной мерой в истории ФРГ и «навсегда нанесла бы ущерб инвестиционной безопасности».

Подчёркивается, что «Роснефть» примет все меры для защиты прав своих акционеров.

Ранее СМИ писали, что правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий «Роснефти».

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