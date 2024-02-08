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Метеослужба: извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

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Извержение вулкана произошло утром 8 февраля на полуострове Рейкьянес в Исландии.
Метеослужба: извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом информирует метеослужба страны.

Отмечается, что в 5:30 утра (8:30 мск) к северо-востоку от горы Силингарфелл началась сильная сейсмическая активность.

«Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение», — сказано в заявлении.

В службе уточнили, что, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, где было извержение 18 декабря прошлого года.

В январе вулкан на полуострове Рейкьянес начал извергаться. В тот же день поток лавы достиг домов в городе Гриндавик, в результате чего несколько строений сгорело. 20 января в Исландии сообщили о завершении извержения вулкана.

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