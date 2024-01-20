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В Исландии сообщили о завершении извержения вулкана на полуострове Рейкьянес

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Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, который расположен на юге Исландии, завершилось. Информацию об этом предоставила национальная метеорологическая служба.

Вулкан на полуострове Рейкьянес начал извергаться 14 января. В тот же день поток лавы достиг домов в городе Гриндавик. Сообщалось, что несколько строений сгорели.

Как рассказали в метеорологической службе Исландии, магма перестала поступать в магматический канал.

«Магма больше не поступает в магматический канал, который образовался 14 января, следовательно, извержение вулкана завершилось», — отметили в ведомстве.

Ранее директор Департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года.

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