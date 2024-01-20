В Исландии сообщили о завершении извержения вулкана на полуострове Рейкьянес
Вулкан на полуострове Рейкьянес начал извергаться 14 января. В тот же день поток лавы достиг домов в городе Гриндавик. Сообщалось, что несколько строений сгорели.
Как рассказали в метеорологической службе Исландии, магма перестала поступать в магматический канал.
«Магма больше не поступает в магматический канал, который образовался 14 января, следовательно, извержение вулкана завершилось», — отметили в ведомстве.
Ранее директор Департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года.