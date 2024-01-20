В Исландии сообщили о завершении извержения вулкана на полуострове Рейкьянес

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, который расположен на юге Исландии, завершилось. Информацию об этом предоставила национальная метеорологическая служба.

Вулкан на полуострове Рейкьянес начал извергаться 14 января. В тот же день поток лавы достиг домов в городе Гриндавик. Сообщалось, что несколько строений сгорели.

Как рассказали в метеорологической службе Исландии, магма перестала поступать в магматический канал.

«Магма больше не поступает в магматический канал, который образовался 14 января, следовательно, извержение вулкана завершилось», — отметили в ведомстве.

Ранее директор Департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года.