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NHK: дым на АЭС «Цуруга» в Японии вызвали искры в системе вентиляции

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Зафиксированный дым на АЭС «Цуруга» в Японии произошёл из-за задымления и искр в вентиляции энергоблока.
NHK: дым на АЭС «Цуруга» в Японии вызвали искры в системе вентиляции
  • Gettyimages.ru
  • © Buddhika Weerasinghe

Об этом информирует телеканал NHK.

Уточняется, что утром 8 февраля на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация. Оказалось, что из вентиляции в турбинном отсеке выходит дым и заметны искры. Когда сотрудник станции выключил её из сети, возгорание прекратилось.

Согласно замерам на точках мониторинга, радиационный фон в норме.

Ранее на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии был зафиксирован дым. Данных о пострадавших нет.

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