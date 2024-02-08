NHK: дым на АЭС «Цуруга» в Японии вызвали искры в системе вентиляции
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Об этом информирует телеканал NHK.
Уточняется, что утром 8 февраля на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация. Оказалось, что из вентиляции в турбинном отсеке выходит дым и заметны искры. Когда сотрудник станции выключил её из сети, возгорание прекратилось.
Согласно замерам на точках мониторинга, радиационный фон в норме.
Ранее на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии был зафиксирован дым. Данных о пострадавших нет.