RT в Telegram
Подпишись

Эквадор намерен увеличить экспорт бананов в Китай

Короткая ссылка
Эквадорские производители бананов рассчитывают увеличить на 50% объём экспорта после заключения соглашения о свободной торговле с КНР.
Эквадор намерен увеличить экспорт бананов в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © M-Production

Об этом, как пишет ТАСС, заявили в Ассоциации экспортёров бананов Эквадора.

«Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.

Как сообщалось, в бананах из Эквадора была найдена муха-горбатка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить