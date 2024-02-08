Эквадор намерен увеличить экспорт бананов в Китай
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Об этом, как пишет ТАСС, заявили в Ассоциации экспортёров бананов Эквадора.
«Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет», — говорится в сообщении.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.
Как сообщалось, в бананах из Эквадора была найдена муха-горбатка.