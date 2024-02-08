Эквадор намерен увеличить экспорт бананов в Китай

Эквадорские производители бананов рассчитывают увеличить на 50% объём экспорта после заключения соглашения о свободной торговле с КНР.

Об этом, как пишет ТАСС, заявили в Ассоциации экспортёров бананов Эквадора.

«Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.

Как сообщалось, в бананах из Эквадора была найдена муха-горбатка.