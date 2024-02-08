Al Jazeera: минимум 13 палестинцев погибли из-за атаки Израиля на Газу

По меньшей мере 13 жителей сектора Газа погибли в результате израильских авиаударов по анклаву.

Об этом информирует Al Jazeera.

Уточняется, что по меньшей мере 13 жителей Газы, которые носили воду для своих семей, погибли из-за авиаударов Израиля в жилых кварталах Аль-Талатени и Аль-Магриби.

Ранее в Министерстве здравоохранения анклава сообщили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 27 708.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакое деяние не может быть оправданием для коллективного наказания жителей сектора Газа со стороны израильских военных.