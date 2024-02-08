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Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование Украины

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Республиканская партия США из принципа блокирует финансирование Украины.

По его словам, республиканцы ощутили «запах крови» в преддверии ноябрьских выборов президента в США.

«Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Поэтому, как отметил сенатор, республиканцы из принципа топят планы американского лидера Джо Байдена по финансированию Украины.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Эндрю Клайд заявил, что помощь Украине в размере $60 млрд по новому законопроекту больше, чем бюджет Корпуса морской пехоты США.

Также сообщалось, что законопроект об охране границ и о помощи Украине был заблокирован в сенате США.

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