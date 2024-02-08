Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование Украины
По его словам, республиканцы ощутили «запах крови» в преддверии ноябрьских выборов президента в США.
«Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Поэтому, как отметил сенатор, республиканцы из принципа топят планы американского лидера Джо Байдена по финансированию Украины.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Эндрю Клайд заявил, что помощь Украине в размере $60 млрд по новому законопроекту больше, чем бюджет Корпуса морской пехоты США.
Также сообщалось, что законопроект об охране границ и о помощи Украине был заблокирован в сенате США.