МИД: Россия бьёт тревогу из-за рисков военного столкновения на Корейском полуострове
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, сегодня наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе.
Ранее в КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей.
Также сообщалось, что спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.