МИД: Россия бьёт тревогу из-за рисков военного столкновения на Корейском полуострове

Российская сторона бьёт тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, сегодня наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе.

Ранее в КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей.

Также сообщалось, что спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.