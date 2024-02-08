RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия бьёт тревогу из-за рисков военного столкновения на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Российская сторона бьёт тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, сегодня наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе.

Ранее в КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей.

Также сообщалось, что спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить