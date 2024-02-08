Бизнесмен Сакс высмеял Байдена, надевшего галстук в цветах флага Украины
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам бизнесмена, в апреле 2023 года Байден заявлял, что российский лидер Владимир Путин уже «проиграл» в военных действиях и у него «нет возможности» выиграть.
«Байден сейчас: «Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении», — отметил Сакс.
Ранее американский политик Вивек Рамасвами назвал абсолютно неприемлемым то, что Байден появился перед журналистами в галстуке цвета украинского флага и с украинским значком.