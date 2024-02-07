Политик Рамасвами возмутился выступлению Байдена в украинском галстуке
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В своей соцсети X Рамасвами отметил, что американский президент носит флаг другой страны, счета которой оплачивают жители США.
При этом он добавил, что ни разу не было замечено, чтобы Владимир Зеленский носил флаг страны, которая выплачивает ему зарплату.
«Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — заявил Рамасвами.
Ранее Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.