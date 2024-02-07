Политик Рамасвами возмутился выступлению Байдена в украинском галстуке

Американский политик Вивек Рамасвами назвал абсолютно неприемлемым то, что президент США Джо Байден появился перед журналистами в галстуке цвета украинского флага и с «украинским значком». Таким образом Байден хотел выразить поддержку Киеву.

В своей соцсети X Рамасвами отметил, что американский президент носит флаг другой страны, счета которой оплачивают жители США.

При этом он добавил, что ни разу не было замечено, чтобы Владимир Зеленский носил флаг страны, которая выплачивает ему зарплату.

«Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — заявил Рамасвами.

Ранее Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.