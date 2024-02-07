Блинкен: США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе

Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Любая операция, которую предпринимает Израиль, должна в первую очередь учитывать (безопасность. — RT) мирного населения. Я полагаю, что способы сделать это есть... Учитывая высокую плотность населения в этой местности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.