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Newsweek обратил внимание на слова Симоньян о приезде Карлсона в Россию

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Американский журнал Newsweek обратил внимание на слова главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о приезде журналиста Такера Карлсона в Россию.
Newsweek обратил внимание на слова Симоньян о приезде Карлсона в Россию
  • РИА Новости

Как писало издание, в августе 2023 года Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия 1», что Карлсон просил об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, и назвала журналиста с консервативными взглядами «большим молодцом».

Позднее Симоньян прокомментировала слухи о визите Карлсона в Москву словами «Дай Бог, чтобы это было правдой и чтобы всё получилось». По мнению журнала, в интервью с Путиным на американской платформе, «во-первых, нет никакой необходимости, а во-вторых, никакой пользы».

«Если кто-то захочет найти путинскую пропаганду, сделать это несложно — для этого есть целый ряд ресурсов, включая спутниковый телеканал RT», — уверены журналисты.

Newsweek подчеркнул, что телеканал RT доступен «в 85 млн американских домов».

Ранее Карлсон рассказал, что администрация американского лидера Джо Байдена пыталась помешать организовать интервью с Путиным.

Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении Карлсона.

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