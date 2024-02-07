Швейцария выясняет, нарушила ли местная компания эмбарго на продажу дронов ВСУ

Власти Швейцарии выясняют, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Вооружённым силам Украины в нарушение эмбарго на продажу оружия воюющим странам.

Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Франсуаза Шанц.

Ранее основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич заявил, что его компания поставляет Украине сотни дронов.

«В настоящее время выясняется, было ли нарушено швейцарское законодательство», — сказала Шанц.

В сентябре 2023 года Национальный совет Швейцарии принял решение отклонить инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину.