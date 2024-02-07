Посол России в КНДР: США готовы балансировать на грани вооружённого конфликта

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил в интервью RT, что Россия, Китай и Северная Корея являются объектом провокационных устремлений Вашингтона, поскольку США заинтересованы в поддержании и нагнетании напряжённости.

«На мой взгляд, все три наши страны являются объектом провокационных устремлений Вашингтона, который заинтересован в поддержании и нагнетании напряжённости, чтобы иметь повод для усиления своего военного и другого присутствия в Северо-Восточной Азии», — заявил Мацегора.

Посол отметил, что следует иметь в виду, что мирная обстановка, укрепление взаимного доверия и взаимопонимания, развитие экономического сотрудничества и обменов между странами региона не отвечает интересам Вашингтона.

«Американцы готовы балансировать на грани вооружённого конфликта — лишь бы их стратегические интересы здесь были обеспечены», — заявил дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове из-за действий Соединённых Штатов и их союзников.