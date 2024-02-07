Посол России в КНДР: США готовы балансировать на грани вооружённого конфликта
- РИА Новости
«На мой взгляд, все три наши страны являются объектом провокационных устремлений Вашингтона, который заинтересован в поддержании и нагнетании напряжённости, чтобы иметь повод для усиления своего военного и другого присутствия в Северо-Восточной Азии», — заявил Мацегора.
Посол отметил, что следует иметь в виду, что мирная обстановка, укрепление взаимного доверия и взаимопонимания, развитие экономического сотрудничества и обменов между странами региона не отвечает интересам Вашингтона.
«Американцы готовы балансировать на грани вооружённого конфликта — лишь бы их стратегические интересы здесь были обеспечены», — заявил дипломат.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове из-за действий Соединённых Штатов и их союзников.