МИД: России безразличны «озабоченности» США из-за системы ответного удара

Россия в существующих условиях равнодушна к «озабоченностям» США в сфере безопасности. С таким заявлением выступил 7 февраля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

В интервью ТАСС он отметил, что каких-либо предметных дискуссий с Соединёнными Штатами по стратегическим делам России в настоящее время не ведётся. Ермаков добавил, что Москва не намерена помогать Вашингтону снижать те риски, которые он для себя создаёт попытками подорвать российскую безопасность.

Говоря об озабоченностях США, вызванных возможным наличием у России системы ответного ядерного удара «Периметр», собеседник агентства отметил, что «указанные американские озабоченности нам безразличны».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны России с НАТО наступит апокалипсис.