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Медведев: в случае войны России с НАТО наступит апокалипсис и конец всему

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Россия в случае войны с Североатлантическим альянсом ввиду несопоставимости военных потенциалов будет вынуждена ответить асимметрично. И тогда наступит конец всему. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: в случае войны России с НАТО наступит апокалипсис и конец всему
  • РИА Новости

Он объяснил, что НАТО — это огромный военный блок, население стран — участниц которого составляет почти 1 млрд человек, а совокупный военный бюджет может достигать $1,5 трлн.

В условиях этого у России, по словам Медведева, просто не останется иного выбора, кроме как использовать для защиты своей территориальной целостности ракеты «со специальными боеголовками».

«И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему», — написал Медведев в личном Telegram-канале.

Также в своей публикации зампред Совбеза высказался о заявлениях западных политиков о возможном конфликте России с НАТО и ЕС. Он назвал их «опасной болтовнёй».

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