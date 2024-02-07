Число жертв взрывов на юго-западе Пакистана возросло до 27

Число жертв взрывов, произошедших в пакистанской провинции Белуджистан, возросло до 27. Об этом сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра провинции Бабар Юсуфзай.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Первый взрыв произошёл возле штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин.

Второй прогремел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии «Ассамблея исламских священнослужителей».

«Общее число жертв взрывов в регионе — 27. До сих пор никто не взял на себя ответственность», — сказал Юсуфзай.

Он добавил, что власти ожидают новых терактов во время всеобщих выборов в стране.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин на юго-западе Пакистана погибли 12 человек.