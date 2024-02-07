В Пакистане 12 человек погибли из-за взрыва у штаб-квартиры партии
- AP
Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти.
«В результате взрыва возле офиса кандидата в Пакистане накануне выборов погибли 12 человек», — сказано в материале.
Кроме того, более 30 человек пострадали.
Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство, пройдут 8 февраля.
В конце января бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции.