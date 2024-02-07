Конюхов завершил поход на верблюдах через ОАЭ

Российский путешественник Фёдор Конюхов и приморский бизнесмен Иван Молчанов завершили первую в истории российско-арабскую экспедицию на верблюдах. Об этом сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Фёдора Конюхова.

В сообщении отмечается, что экспедиция стартовала в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели её участники пересекли все семь эмиратов. Конечной точкой маршрута стал городок Аль-Саади эмирата Рас-эль-Хайма.

«Успешное завершение экспедиции в ОАЭ позволит приступить к реализации ещё более масштабного перехода — пересечения Аравийского полуострова с востока на запад от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря», — указывается в сообщении.

О начале двухнедельного похода Конюхова и Молчанова на верблюдах через ОАЭ стало известно 27 января. Сообщалось, что караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30—40 км в день.