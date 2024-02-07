RT в Telegram
Подпишись

Боррель: ЕП до конца февраля одобрит выделение Украине €50 млрд

Короткая ссылка
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европарламент до конца февраля одобрит выделение украинским властям €50 млрд.
Боррель: ЕП до конца февраля одобрит выделение Украине €50 млрд
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Саммит ЕС одобрил программу на €50 млрд, которая сейчас обсуждается бюджетными властями ЕС — Советом ЕС и Европарламентом. И у меня есть компетентная уверенность в том, что Европарламент к концу месяца одобрит её», — цитирует его ТАСС.

5 февраля сообщалось, что Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия начинают трёхсторонние консультации по подготовке документа, регулирующего фонд для Украины на €50 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить