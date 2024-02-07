Боррель: ЕП до конца февраля одобрит выделение Украине €50 млрд

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европарламент до конца февраля одобрит выделение украинским властям €50 млрд.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Саммит ЕС одобрил программу на €50 млрд, которая сейчас обсуждается бюджетными властями ЕС — Советом ЕС и Европарламентом. И у меня есть компетентная уверенность в том, что Европарламент к концу месяца одобрит её», — цитирует его ТАСС.

5 февраля сообщалось, что Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия начинают трёхсторонние консультации по подготовке документа, регулирующего фонд для Украины на €50 млрд.