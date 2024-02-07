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Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за гибели экс-главы страны

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому лидеру Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры.
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за гибели экс-главы страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры», — сказал он.

Путин подчеркнул, что дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития своей страны и снискал большой международный авторитет.

Российский лидер добавил, что экс-глава Чили внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили», — заключил президент России.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за последствий лесных пожаров.

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