Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за гибели экс-главы страны
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры», — сказал он.
Путин подчеркнул, что дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития своей страны и снискал большой международный авторитет.
Российский лидер добавил, что экс-глава Чили внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили», — заключил президент России.
Ранее Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за последствий лесных пожаров.