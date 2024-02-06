Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за последствий лесных пожаров

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому лидеру Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в стране.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны», — говорится в телеграмме.

Путин попросил передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.

Ранее в Чили объявили двухдневный траур.

По последним данным, по меньшей мере 112 человек погибли в результате сильнейших лесных пожаров в центральной части Чили. По данным местных властей, около 400 человек числятся пропавшими без вести и количество жертв может вырасти.