Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за последствий лесных пожаров
- РИА Новости
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны», — говорится в телеграмме.
Путин попросил передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.
Ранее в Чили объявили двухдневный траур.
По последним данным, по меньшей мере 112 человек погибли в результате сильнейших лесных пожаров в центральной части Чили. По данным местных властей, около 400 человек числятся пропавшими без вести и количество жертв может вырасти.