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В Чили объявлен двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров

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Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров.
В Чили объявлен двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом пишет elciudadano.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования каждой семье, потерявшей близкого человека, а также тем, кто потерял свои дома, свои воспоминания и своё имущество», — сказал президент.

По последним данным, по меньшей мере 112 человек погибли в результате сильнейших лесных пожаров в центральной части Чили. По данным местных властей, около 400 человек числятся пропавшими без вести и количество жертв может вырасти.

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