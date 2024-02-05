В Чили объявлен двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров

Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров.

Об этом пишет elciudadano.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования каждой семье, потерявшей близкого человека, а также тем, кто потерял свои дома, свои воспоминания и своё имущество», — сказал президент.

По последним данным, по меньшей мере 112 человек погибли в результате сильнейших лесных пожаров в центральной части Чили. По данным местных властей, около 400 человек числятся пропавшими без вести и количество жертв может вырасти.