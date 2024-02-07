Politico: в ЕС считают, что Украина должна выходить на самообеспечение
- AP
Издание со ссылкой на чиновников отметило, что в Брюсселе и ведущих европейских столицах прорабатывают альтернативные способы привлечения денег для финансирования Украины.
Исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне отметил: в Европе осознают, что в определённый момент Киеву придётся научиться самостоятельно стоять на ногах в контексте финансов.
«Украине в дальнейшем необходимо стать более самодостаточной, так как она не может продолжать покрывать половину бюджета за счёт внешнего финансирования», — цитирует его издание.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС в марте начать первые выплаты Киеву из рассчитанного на четыре года фонда в €50 млрд.