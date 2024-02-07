Politico: в ЕС считают, что Украина должна выходить на самообеспечение

Украине со временем придётся перейти на самообеспечение и стать менее зависимой от кредиторов с Запада. Как пишет газета Politico, такой точки зрения придерживаются руководство и ключевые страны — участницы Европейского союза.

Издание со ссылкой на чиновников отметило, что в Брюсселе и ведущих европейских столицах прорабатывают альтернативные способы привлечения денег для финансирования Украины.

Исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне отметил: в Европе осознают, что в определённый момент Киеву придётся научиться самостоятельно стоять на ногах в контексте финансов.

«Украине в дальнейшем необходимо стать более самодостаточной, так как она не может продолжать покрывать половину бюджета за счёт внешнего финансирования», — цитирует его издание.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС в марте начать первые выплаты Киеву из рассчитанного на четыре года фонда в €50 млрд.