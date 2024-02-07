Совфед выразил протест из-за поставок оружия ВСУ странами Запада

Совет Федерации принял обращение к западным государствам, в котором выразил протест из-за поставок вооружений Киеву.

Об этом пишет РИА Новости.

СФ потребовал незамедлительно прекратить поставки оружия Киеву.

В верхней палате парламента подчеркнули, что с применением западного оружия ВСУ совершают убийства мирных граждан и разрушают объекты гражданской инфраструктуры.

В том числе речь идёт об оружии, поставляемом США, Британией, ФРГ, Францией, Чехией и другими странами — членами альянса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое Запад поставлял на Украину, было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах и секторе Газа.