Совфед выразил протест из-за поставок оружия ВСУ странами Запада
Об этом пишет РИА Новости.
СФ потребовал незамедлительно прекратить поставки оружия Киеву.
В верхней палате парламента подчеркнули, что с применением западного оружия ВСУ совершают убийства мирных граждан и разрушают объекты гражданской инфраструктуры.
В том числе речь идёт об оружии, поставляемом США, Британией, ФРГ, Францией, Чехией и другими странами — членами альянса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое Запад поставлял на Украину, было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах и секторе Газа.