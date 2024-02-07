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Посол: новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России

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Новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России, заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
Посол: новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, каких-либо признаков, что Варшава готова вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность дипломатической недвижимости, финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых прокуратурой Польши «под абсурдным предлогом», пока не наблюдается.

Андреев также подчеркнул, что находящиеся в Польше россияне страдают от атмосферы русофобии.

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