Посол: новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России

Новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России, заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, каких-либо признаков, что Варшава готова вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность дипломатической недвижимости, финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых прокуратурой Польши «под абсурдным предлогом», пока не наблюдается.

Андреев также подчеркнул, что находящиеся в Польше россияне страдают от атмосферы русофобии.