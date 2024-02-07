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Конгрессмен Джордан: большинство американцев не поддерживает транши Украине

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Большинство американцев считает, что большинство американцев не поддерживает транши Украине.

С таким заявлением в эфире телеканала Newsmax выступил глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан.

«Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей», — сказал он.

Ранее в конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины.

При этом дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву.

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