Конгрессмен Джордан: большинство американцев не поддерживает транши Украине
С таким заявлением в эфире телеканала Newsmax выступил глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан.
«Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей», — сказал он.
Ранее в конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины.
При этом дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву.