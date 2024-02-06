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Белый дом: удары ВС России в основном наносятся по военным целям на Украине

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Удары российской армии в основном приходятся на сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, большая часть обстрелов ВС России по украинским целям приходится на две группы.

«Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины», — приводит РИА Новости заявление Кирби.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.

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