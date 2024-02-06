Марочко: ВС России точечными ударами ослабляют ВСУ на Купянском направлении

ВС России наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Марочко, в районе Волчанска и населённого пункта Казачья Лопань были поражены скопления живой силы и техники противника.

Также в окрестностях Купянска были повреждены военные ретрансляторы ВСУ.

Ранее Т-80БВМ уничтожил под Купянском позицию ВСУ на расстоянии свыше 6 км.

Также расчёты «Мста-С» уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ.