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Марочко: ВС России точечными ударами ослабляют ВСУ на Купянском направлении

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ВС России наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.
Марочко: ВС России точечными ударами ослабляют ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Марочко, в районе Волчанска и населённого пункта Казачья Лопань были поражены скопления живой силы и техники противника.

Также в окрестностях Купянска были повреждены военные ретрансляторы ВСУ.

Ранее Т-80БВМ уничтожил под Купянском позицию ВСУ на расстоянии свыше 6 км.

Также расчёты «Мста-С» уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ.

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