Марочко: ВС России точечными ударами ослабляют ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам Марочко, в районе Волчанска и населённого пункта Казачья Лопань были поражены скопления живой силы и техники противника.
Также в окрестностях Купянска были повреждены военные ретрансляторы ВСУ.
Ранее Т-80БВМ уничтожил под Купянском позицию ВСУ на расстоянии свыше 6 км.
Также расчёты «Мста-С» уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ.