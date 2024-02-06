Расчёты «Мста-С» уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км.

Ранее FPV-дроны Южной группировки войск за неделю уничтожили не менее 70 бойцов ВСУ.