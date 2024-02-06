Расчёты «Мста-С» уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ
Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км.
Ранее FPV-дроны Южной группировки войск за неделю уничтожили не менее 70 бойцов ВСУ.
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