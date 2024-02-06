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FPV-дроны Южной группировки войск за неделю уничтожили не менее 70 бойцов ВСУ

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Не менее 70 военнослужащих ВСУ и три единицы техники уничтожены расчётами FPV-дронов Южной группировки ВС России за неделю вблизи опорных пунктов противника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Также сообщалось, что операторы FPV-дронов ВДВ России уничтожили отделение пехоты ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ «умными» бомбами с УМПК.

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