FPV-дроны Южной группировки войск за неделю уничтожили не менее 70 бойцов ВСУ

Не менее 70 военнослужащих ВСУ и три единицы техники уничтожены расчётами FPV-дронов Южной группировки ВС России за неделю вблизи опорных пунктов противника.

Об этом сообщили в Минобороны России. Также сообщалось, что операторы FPV-дронов ВДВ России уничтожили отделение пехоты ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ «умными» бомбами с УМПК.