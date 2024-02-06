Польский генерал: страны ЕС должны депортировать украинцев призывного возраста
- РИА Новости
По его словам, прозвучавшим в эфире радиостанции TOK FM, депортация находящихся в эмиграции украинцев призывного возраста могла бы помочь Киеву решить проблему с нехваткой мобилизационных ресурсов.
«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — цитирует генерала РИА Новости.
Ранее сообщалось о решении Верховной рады продлить военное положение и мобилизацию на Украине.