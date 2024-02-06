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Польский генерал: страны ЕС должны депортировать украинцев призывного возраста

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Страны — участницы Европейского союза должны сообща депортировать граждан Украины призывного возраста. С такой инициативой выступил экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Польский генерал: страны ЕС должны депортировать украинцев призывного возраста
  • РИА Новости

По его словам, прозвучавшим в эфире радиостанции TOK FM, депортация находящихся в эмиграции украинцев призывного возраста могла бы помочь Киеву решить проблему с нехваткой мобилизационных ресурсов.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — цитирует генерала РИА Новости.

Ранее сообщалось о решении Верховной рады продлить военное положение и мобилизацию на Украине.

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