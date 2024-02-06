Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине
Депутаты Верховной рады продлили военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней.
- AP
За продление проголосовали 335 депутатов.
Уточняется, что военное положение и мобилизация продлены до 13 мая.
Ранее депутат украинского парламента Николай Тищенк заявил, что законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение 6 февраля.
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