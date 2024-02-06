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Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

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Депутаты Верховной рады продлили военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней.
Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине
  • AP

За продление проголосовали 335 депутатов.

Уточняется, что военное положение и мобилизация продлены до 13 мая.

Ранее депутат украинского парламента Николай Тищенк заявил, что законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение 6 февраля.

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