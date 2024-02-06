В МИД России вызваны временные поверенные в делах Эстонии, Литвы и Латвии
- РИА Новости
Прибалтийским дипломатам заявили, что на их государствах лежит обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, это требование содержится в положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
«Создание трудностей при проведении выборов вызовет серьёзный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права», — сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
В случае саботажа Россия будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, подчеркнули в министерстве.
Перед этим посольство России в Финляндии попросило власти обеспечить повышенную безопасность на время проведения выборов президента.