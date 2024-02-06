В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе взрывов на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал комментировать своё заявление, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стояли США. Об этом сообщил корреспондент телеканала Republica.

Журналист напомнил Сикорскому о его посте в социальной сети X с благодарностью США за повреждение газопровода и попросил министра прояснить, о чём именно тогда шла речь. Ведь, по словам корреспондента, заявление Сикорского назвали игрой в пользу «российской пропаганды». Министр уклонился от ответа.

«Я несколько удивлён в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенно другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?» — заявил он в ролике, которым поделился журналист.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с мнением президента страны Анджея Дуды, что с Россией Крым был дольше, чем с Украиной.