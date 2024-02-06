В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе взрывов на «Северных потоках»
- РИА Новости
Журналист напомнил Сикорскому о его посте в социальной сети X с благодарностью США за повреждение газопровода и попросил министра прояснить, о чём именно тогда шла речь. Ведь, по словам корреспондента, заявление Сикорского назвали игрой в пользу «российской пропаганды». Министр уклонился от ответа.
«Я несколько удивлён в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенно другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?» — заявил он в ролике, которым поделился журналист.
Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с мнением президента страны Анджея Дуды, что с Россией Крым был дольше, чем с Украиной.