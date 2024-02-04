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Вице-спикер сейма Польши Босак: с Россией Крым был дольше, чем с Украиной

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Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с утверждением, что в составе России Крым находился дольше, нежели являлся частью Украины. Своё мнение по этому вопросу он высказал в эфире телеканала Polsat.
Вице-спикер сейма Польши Босак: с Россией Крым был дольше, чем с Украиной
  • РИА Новости

Босак отметил, что разделяет точку зрения президента Польши Анджея Дуды, которую тот высказал накануне. По словам вице-спикера сейма Польши, президент сказал правду.

«В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии», — отметил Босак.

Ранее сам Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым». Президент Польши напомнил, что полуостров длительное время находился в составе России.

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