Вице-спикер сейма Польши Босак: с Россией Крым был дольше, чем с Украиной
- РИА Новости
Босак отметил, что разделяет точку зрения президента Польши Анджея Дуды, которую тот высказал накануне. По словам вице-спикера сейма Польши, президент сказал правду.
«В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии», — отметил Босак.
Ранее сам Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым». Президент Польши напомнил, что полуостров длительное время находился в составе России.