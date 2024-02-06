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Мишель заявил, что без помощи ЕС Киев будет обороняться водяными пистолетами

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Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пленарной сессии Европарламента, на которой обсуждалась помощь Украине, заявил, что без помощи со стороны ЕС Киеву придётся обороняться водяными пистолетами.
Мишель заявил, что без помощи ЕС Киев будет обороняться водяными пистолетами
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мишеля, он в ошеломлении слушал предложения крайне левых политиков, которые усомнились в необходимости поставлять вооружение Киеву.

«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?» — спросил он.

Ранее Мишель заявил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Киеву €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для Соединённых Штатов.

1 февраля глава Евросовета заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

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