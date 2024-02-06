Мишель заявил, что без помощи ЕС Киев будет обороняться водяными пистолетами

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пленарной сессии Европарламента, на которой обсуждалась помощь Украине, заявил, что без помощи со стороны ЕС Киеву придётся обороняться водяными пистолетами.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мишеля, он в ошеломлении слушал предложения крайне левых политиков, которые усомнились в необходимости поставлять вооружение Киеву.

«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?» — спросил он.

Ранее Мишель заявил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Киеву €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для Соединённых Штатов.

1 февраля глава Евросовета заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.