Мишель заявил, что без помощи ЕС Киев будет обороняться водяными пистолетами
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мишеля, он в ошеломлении слушал предложения крайне левых политиков, которые усомнились в необходимости поставлять вооружение Киеву.
«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?» — спросил он.
Ранее Мишель заявил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Киеву €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для Соединённых Штатов.
1 февраля глава Евросовета заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.