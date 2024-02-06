Фидан: Путина ждут в Анкаре с визитом в ближайшее время

Анкара ожидает в ближайшее время принять с официальным визитом президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом, Фидан подчеркнул, что между Турцией и Россией налажено сотрудничество во многих сферах. В первую очередь — в энергетике.

Он также указал на необходимость провести консультации по ряду вопросов, включая ситуации в Сирии, на Кавказе и Ближнем Востоке.

«Мы придаём большое значение продолжению диалога с Российской Федерацией как на уровне президентов, так и на нашем уровне», — цитирует Фидана РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи на уровне глав государств будет обсуждаться в том числе кризис на Украине.