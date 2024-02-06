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Прилетевшего в США без паспорта россиянина Очигаву оштрафуют и депортируют

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Российского гражданина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, приговорили к 93 дням лишения свободы, а также обязали выплатить штраф.
Прилетевшего в США без паспорта россиянина Очигаву оштрафуют и депортируют
  • AP

Об этом информирует газета Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, по решению суда россиянин должен возместить компании штраф в размере более $2 тыс.

Срок в 93 дня лишения свободы Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу.

В ожидании депортации он будет находиться под стражей в иммиграционной службе.

В декабре прошлого года стало известно, что экономист из России без паспорта, визы и авиабилета прилетел 4 ноября из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить властям Соединённых Штатов, как это произошло.

Очигава не смог предъявить загранпаспорт и визу, а на допросе сказал, что не помнит, как попал на борт самолёта авиакомпании SAS и как проходил проверки в аэропорту Копенгагена.

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