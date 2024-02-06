Йеменские хуситы заявили об атаке на торговые суда США и Британии в Красном море
- AP
Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель организации Яхья Сариа.
По его словам, хуситы провели в Красном море две военные операции при помощи противокорабельных ракет.
«Первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide», — сказал Сариа.
Он добавил, что назначенные цели были поражены прямым попаданием.
Ранее стало известно, что США и Великобритания нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в йеменских провинциях Ходейда и Саада.