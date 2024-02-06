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Йеменские хуситы заявили об атаке на торговые суда США и Британии в Красном море

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Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об атаке на два коммерческих судна из Соединённых Штатов и Великобритании в Красном море.
Йеменские хуситы заявили об атаке на торговые суда США и Британии в Красном море
  • AP

Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

По его словам, хуситы провели в Красном море две военные операции при помощи противокорабельных ракет.

«Первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide», — сказал Сариа.

Он добавил, что назначенные цели были поражены прямым попаданием.

Ранее стало известно, что США и Великобритания нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в йеменских провинциях Ходейда и Саада.

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