Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что приедет в Россию на следующей неделе
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Гросси отметил необходимость диалога с Москвой.
«Поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — цитирует его РИА Новости.
Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в середине февраля.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС исходит исключительно от действий ВСУ.