Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что приедет в Россию на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Россию с официальным визитом на следующей неделе.

Гросси отметил необходимость диалога с Москвой.

«Поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в середине февраля.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС исходит исключительно от действий ВСУ.