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Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что приедет в Россию на следующей неделе

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Россию с официальным визитом на следующей неделе.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что приедет в Россию на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

Гросси отметил необходимость диалога с Москвой.

«Поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в середине февраля.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС исходит исключительно от действий ВСУ.

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