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ВМС Британии: судно подверглось атаке у берегов Йемена

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило, что судно подверглось атаке в 57 морских милях (105,5 км) к западу от порта Ходейда в Йемене.
ВМС Британии: судно подверглось атаке у берегов Йемена
  • Gettyimages.ru
  • © AlasdairJames

Об этом UKMTO написало в соцсети X (бывший Twitter).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в направлении судна был выпущен снаряд, который причинил незначительный урон его остеклению.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Al Masirah сообщили, что США и Британия нанесли удар по территории Йемена.

Позже стало известно, что пять человек были ранены при ударе США по городу Ходейда на западе Йемена.

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