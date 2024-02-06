ВМС Британии: судно подверглось атаке у берегов Йемена
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Об этом UKMTO написало в соцсети X (бывший Twitter).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в направлении судна был выпущен снаряд, который причинил незначительный урон его остеклению.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Al Masirah сообщили, что США и Британия нанесли удар по территории Йемена.
Позже стало известно, что пять человек были ранены при ударе США по городу Ходейда на западе Йемена.