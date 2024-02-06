Экс-агент ЦРУ Джонсон: Залужный бережёт неонацистов и не посылает их в бой
По его словам, Залужный сам разделяет неонацистскую идеологию.
«Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии», — сказал Джонсон.
Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.
Также в FT отметили, что на Западе нервничают из-за возможных перестановок в командовании ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.