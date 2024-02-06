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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Залужный бережёт неонацистов и не посылает их в бой

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что главком ВСУ Валерий Залужный бережёт боевиков «Азова»* и «Кракена» и не посылает их на передовую.

По его словам, Залужный сам разделяет неонацистскую идеологию.

«Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии», — сказал Джонсон. 

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.

Также в FT отметили, что на Западе нервничают из-за возможных перестановок в командовании ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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